Валюты / ENX
ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest
9.84 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.81, а максимальная — 9.97.
Следите за динамикой Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENX
Дневной диапазон
9.81 9.97
Годовой диапазон
8.74 10.02
- Предыдущее закрытие
- 9.84
- Open
- 9.82
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- Low
- 9.81
- High
- 9.97
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.46%
- 6-месячное изменение
- 3.47%
- Годовое изменение
- -1.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.