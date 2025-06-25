Divisas / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.77 USD 0.05 (2.75%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENTX de hoy ha cambiado un -2.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.77, mientras que el máximo ha alcanzado 1.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Entera Bio Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ENTX News
- Entera Bio presenta datos prometedores para tratamiento oral GLP-2 para SBS
- Entera Bio presents promising data for oral GLP-2 treatment for SBS
- Entera Bio stock surges after FDA agrees on BMD endpoint for EB613
- FDA agrees to BMD endpoint for Entera’s oral osteoporosis drug
- Entera Bio shareholders approve board election and compensation proposals
- InvestingPro’s Fair Value model correctly predicted Entera Bio’s downward shift
- Entera Bio Data for EB613 Effects on Trabecular and Cortical Bone in Post-Menopausal Women with Osteoporosis Selected for Oral Presentation at ASBMR 2025 Annual Meeting
- OPKO and Entera to present data on oral obesity treatment at ENDO 2025
Rango diario
1.77 1.86
Rango anual
1.50 2.79
- Cierres anteriores
- 1.82
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.77
- High
- 1.86
- Volumen
- 91
- Cambio diario
- -2.75%
- Cambio mensual
- -8.76%
- Cambio a 6 meses
- 4.73%
- Cambio anual
- -9.69%
