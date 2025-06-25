货币 / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.82 USD 0.01 (0.55%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENTX汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点1.81和高点1.89进行交易。
关注Entera Bio Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENTX新闻
- Entera Bio presents promising data for oral GLP-2 treatment for SBS
- Entera Bio stock surges after FDA agrees on BMD endpoint for EB613
- FDA agrees to BMD endpoint for Entera’s oral osteoporosis drug
- Entera Bio shareholders approve board election and compensation proposals
- InvestingPro’s Fair Value model correctly predicted Entera Bio’s downward shift
- Entera Bio Data for EB613 Effects on Trabecular and Cortical Bone in Post-Menopausal Women with Osteoporosis Selected for Oral Presentation at ASBMR 2025 Annual Meeting
- OPKO and Entera to present data on oral obesity treatment at ENDO 2025
日范围
1.81 1.89
年范围
1.50 2.79
- 前一天收盘价
- 1.83
- 开盘价
- 1.83
- 卖价
- 1.82
- 买价
- 2.12
- 最低价
- 1.81
- 最高价
- 1.89
- 交易量
- 55
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- -6.19%
- 6个月变化
- 7.69%
- 年变化
- -7.14%
