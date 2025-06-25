Valute / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.80 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENTX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.78 e ad un massimo di 1.82.
Segui le dinamiche di Entera Bio Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Entera Bio Unveils Promising PK Data for First Oral GLP-2 Therapy
- Entera Bio presents promising data for oral GLP-2 treatment for SBS
- Entera Bio stock surges after FDA agrees on BMD endpoint for EB613
- FDA agrees to BMD endpoint for Entera’s oral osteoporosis drug
- Entera Bio shareholders approve board election and compensation proposals
- InvestingPro’s Fair Value model correctly predicted Entera Bio’s downward shift
- Entera Bio Data for EB613 Effects on Trabecular and Cortical Bone in Post-Menopausal Women with Osteoporosis Selected for Oral Presentation at ASBMR 2025 Annual Meeting
- OPKO and Entera to present data on oral obesity treatment at ENDO 2025
Intervallo Giornaliero
1.78 1.82
Intervallo Annuale
1.50 2.79
- Chiusura Precedente
- 1.80
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Minimo
- 1.78
- Massimo
- 1.82
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -7.22%
- Variazione Semestrale
- 6.51%
- Variazione Annuale
- -8.16%
21 settembre, domenica