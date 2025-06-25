Währungen / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.80 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENTX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.78 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entera Bio Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENTX News
- Entera Bio Unveils Promising PK Data for First Oral GLP-2 Therapy
- Entera Bio presents promising data for oral GLP-2 treatment for SBS
- Entera Bio stock surges after FDA agrees on BMD endpoint for EB613
- FDA agrees to BMD endpoint for Entera’s oral osteoporosis drug
- Entera Bio shareholders approve board election and compensation proposals
- InvestingPro’s Fair Value model correctly predicted Entera Bio’s downward shift
- Entera Bio Data for EB613 Effects on Trabecular and Cortical Bone in Post-Menopausal Women with Osteoporosis Selected for Oral Presentation at ASBMR 2025 Annual Meeting
- OPKO and Entera to present data on oral obesity treatment at ENDO 2025
Tagesspanne
1.78 1.82
Jahresspanne
1.50 2.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.80
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Tief
- 1.78
- Hoch
- 1.82
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -7.22%
- 6-Monatsänderung
- 6.51%
- Jahresänderung
- -8.16%
