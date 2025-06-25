Moedas / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.80 USD 0.03 (1.69%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENTX para hoje mudou para 1.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.80 e o mais alto foi 1.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Entera Bio Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.80 1.87
Faixa anual
1.50 2.79
- Fechamento anterior
- 1.77
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.80
- High
- 1.87
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 1.69%
- Mudança mensal
- -7.22%
- Mudança de 6 meses
- 6.51%
- Mudança anual
- -8.16%
