통화 / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.80 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENTX 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.78이고 고가는 1.82이었습니다.
Entera Bio Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Entera Bio Unveils Promising PK Data for First Oral GLP-2 Therapy
- Entera Bio presents promising data for oral GLP-2 treatment for SBS
- Entera Bio stock surges after FDA agrees on BMD endpoint for EB613
- FDA agrees to BMD endpoint for Entera’s oral osteoporosis drug
- Entera Bio shareholders approve board election and compensation proposals
- InvestingPro’s Fair Value model correctly predicted Entera Bio’s downward shift
- Entera Bio Data for EB613 Effects on Trabecular and Cortical Bone in Post-Menopausal Women with Osteoporosis Selected for Oral Presentation at ASBMR 2025 Annual Meeting
- OPKO and Entera to present data on oral obesity treatment at ENDO 2025
일일 변동 비율
1.78 1.82
년간 변동
1.50 2.79
- 이전 종가
- 1.80
- 시가
- 1.81
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- 저가
- 1.78
- 고가
- 1.82
- 볼륨
- 72
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -7.22%
- 6개월 변동
- 6.51%
- 년간 변동율
- -8.16%
20 9월, 토요일