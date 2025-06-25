Валюты / ENTX
ENTX: Entera Bio Ltd
1.82 USD 0.01 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENTX за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.81, а максимальная — 1.89.
Следите за динамикой Entera Bio Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.81 1.89
Годовой диапазон
1.50 2.79
- Предыдущее закрытие
- 1.83
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Low
- 1.81
- High
- 1.89
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -6.19%
- 6-месячное изменение
- 7.69%
- Годовое изменение
- -7.14%
