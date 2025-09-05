CotizacionesSecciones
Divisas / ELF
Volver a Acciones

ELF: e.l.f. Beauty Inc

145.99 USD 2.59 (1.81%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELF de hoy ha cambiado un 1.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 144.13, mientras que el máximo ha alcanzado 150.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas e.l.f. Beauty Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELF News

Rango diario
144.13 150.99
Rango anual
49.40 150.99
Cierres anteriores
143.40
Open
145.41
Bid
145.99
Ask
146.29
Low
144.13
High
150.99
Volumen
4.966 K
Cambio diario
1.81%
Cambio mensual
21.20%
Cambio a 6 meses
127.08%
Cambio anual
32.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B