ELF: e.l.f. Beauty Inc
145.99 USD 2.59 (1.81%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELF de hoy ha cambiado un 1.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 144.13, mientras que el máximo ha alcanzado 150.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas e.l.f. Beauty Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ELF News
- e.l.f. Beauty (ELF) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- BofA Securities raises e.l.f. Beauty stock price target to $160 on Rhode success
- Rhode launch off to strong start in Sephora, ELF stock PT boosted
- Elf Beauty stock hits 52-week high at $147.50
- e.l.f. Beauty: Tariffs Tackled, Revenue Acceleration Ahead (ELF)
- e.l.f. Beauty (ELF) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Investors Heavily Search e.l.f. Beauty (ELF): Here is What You Need to Know
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
Rango diario
144.13 150.99
Rango anual
49.40 150.99
- Cierres anteriores
- 143.40
- Open
- 145.41
- Bid
- 145.99
- Ask
- 146.29
- Low
- 144.13
- High
- 150.99
- Volumen
- 4.966 K
- Cambio diario
- 1.81%
- Cambio mensual
- 21.20%
- Cambio a 6 meses
- 127.08%
- Cambio anual
- 32.86%
