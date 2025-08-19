КотировкиРазделы
ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc

143.40 USD 1.04 (0.72%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELF за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.45, а максимальная — 146.80.

Дневной диапазон
140.45 146.80
Годовой диапазон
49.40 147.33
Предыдущее закрытие
144.44
Open
144.94
Bid
143.40
Ask
143.70
Low
140.45
High
146.80
Объем
4.017 K
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
19.05%
6-месячное изменение
123.05%
Годовое изменение
30.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.