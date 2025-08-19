Валюты / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
143.40 USD 1.04 (0.72%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELF за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.45, а максимальная — 146.80.
Следите за динамикой e.l.f. Beauty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELF
- e.l.f. Beauty: Tariffs Tackled, Revenue Acceleration Ahead (ELF)
- Топ-менеджер Elf Beauty Маркизотто продает акции на $1,89 млн
- Elf Beauty SVP Marchisotto sells $1.89 million in stock
- Коммерческий директор e.l.f. Beauty Хартнетт продает акции на сумму $177 тыс.
- E.l.f. beauty chief commercial officer Hartnett sells $177k in stock
- Старший вице-президент e.l.f. Beauty Милстен продает акции на $2,1 млн
- E.l.f. beauty SVP Milsten sells $2.1m in stock
- e.l.f. Beauty (ELF) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Investors Heavily Search e.l.f. Beauty (ELF): Here is What You Need to Know
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- Deutsche Bank downgrades elf Beauty as valuation catches up
- Deutsche Bank downgrades e.l.f. Beauty stock to Hold as shares rally 25%
- Ulta Beauty shines after annual forecast hike on steady demand, UK expansion
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Dow Jones Futures: Nvidia Falls On Earnings, Leads Big Movers Late
- Taylor Swift has the power to boost stocks. Now her fiancé Travis Kelce does too.
- Here is What to Know Beyond Why e.l.f. Beauty (ELF) is a Trending Stock
- 5 Monster Stocks to Hold for the Next 5 Years
Дневной диапазон
140.45 146.80
Годовой диапазон
49.40 147.33
- Предыдущее закрытие
- 144.44
- Open
- 144.94
- Bid
- 143.40
- Ask
- 143.70
- Low
- 140.45
- High
- 146.80
- Объем
- 4.017 K
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 19.05%
- 6-месячное изменение
- 123.05%
- Годовое изменение
- 30.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.