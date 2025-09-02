Währungen / ELF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELF: e.l.f. Beauty Inc
146.66 USD 0.67 (0.46%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELF hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.68 bis zu einem Hoch von 149.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die e.l.f. Beauty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELF News
- e.l.f. Beauty (ELF) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- BofA Securities raises e.l.f. Beauty stock price target to $160 on Rhode success
- Rhode launch off to strong start in Sephora, ELF stock PT boosted
- Elf Beauty auf neuem Jahreshoch: Aktie klettert auf 147,50 $
- Elf Beauty stock hits 52-week high at $147.50
- e.l.f. Beauty: Tariffs Tackled, Revenue Acceleration Ahead (ELF)
- e.l.f. Beauty: Marketingchefin verkauft Aktien im Wert von 1,89 Mio. US-Dollar
- Elf Beauty SVP Marchisotto sells $1.89 million in stock
- Insider-Verkauf bei e.l.f. Beauty: CCO veräußert Aktien im Wert von 177.000 $
- E.l.f. beauty chief commercial officer Hartnett sells $177k in stock
- Insider-Verkauf bei e.l.f. Beauty: SVP veräußert Aktien im Wert von 2,1 Mio. $
- E.l.f. beauty SVP Milsten sells $2.1m in stock
- e.l.f. Beauty (ELF) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- e.l.f. Beauty: Finanzchefin verkauft Aktien im Wert von 7,5 Mio. US-Dollar
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Investors Heavily Search e.l.f. Beauty (ELF): Here is What You Need to Know
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
- Deutsche Bank downgrades elf Beauty as valuation catches up
- Deutsche Bank downgrades e.l.f. Beauty stock to Hold as shares rally 25%
Tagesspanne
144.68 149.48
Jahresspanne
49.40 150.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 145.99
- Eröffnung
- 148.20
- Bid
- 146.66
- Ask
- 146.96
- Tief
- 144.68
- Hoch
- 149.48
- Volumen
- 4.136 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 21.76%
- 6-Monatsänderung
- 128.12%
- Jahresänderung
- 33.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K