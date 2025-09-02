KurseKategorien
Währungen / ELF
Zurück zum Aktien

ELF: e.l.f. Beauty Inc

146.66 USD 0.67 (0.46%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELF hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.68 bis zu einem Hoch von 149.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die e.l.f. Beauty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELF News

Tagesspanne
144.68 149.48
Jahresspanne
49.40 150.99
Vorheriger Schlusskurs
145.99
Eröffnung
148.20
Bid
146.66
Ask
146.96
Tief
144.68
Hoch
149.48
Volumen
4.136 K
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
21.76%
6-Monatsänderung
128.12%
Jahresänderung
33.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K