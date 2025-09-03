QuotazioniSezioni
ELF: e.l.f. Beauty Inc

139.92 USD 6.74 (4.60%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELF ha avuto una variazione del -4.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.50 e ad un massimo di 147.45.

Segui le dinamiche di e.l.f. Beauty Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
139.50 147.45
Intervallo Annuale
49.40 150.99
Chiusura Precedente
146.66
Apertura
146.63
Bid
139.92
Ask
140.22
Minimo
139.50
Massimo
147.45
Volume
4.025 K
Variazione giornaliera
-4.60%
Variazione Mensile
16.16%
Variazione Semestrale
117.64%
Variazione Annuale
27.34%
20 settembre, sabato