Valute / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
139.92 USD 6.74 (4.60%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELF ha avuto una variazione del -4.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.50 e ad un massimo di 147.45.
Segui le dinamiche di e.l.f. Beauty Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
139.50 147.45
Intervallo Annuale
49.40 150.99
- Chiusura Precedente
- 146.66
- Apertura
- 146.63
- Bid
- 139.92
- Ask
- 140.22
- Minimo
- 139.50
- Massimo
- 147.45
- Volume
- 4.025 K
- Variazione giornaliera
- -4.60%
- Variazione Mensile
- 16.16%
- Variazione Semestrale
- 117.64%
- Variazione Annuale
- 27.34%
20 settembre, sabato