통화 / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
139.92 USD 6.74 (4.60%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELF 환율이 오늘 -4.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 139.50이고 고가는 147.45이었습니다.
e.l.f. Beauty Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Money Flows Show Why e.l.f. Beauty Shares Soar
- e.l.f. Beauty (ELF) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- BofA 증권, e.l.f. Beauty 목표 주가 $160로 상향, Rhode 성공에 힘입어
- BofA Securities raises e.l.f. Beauty stock price target to $160 on Rhode success
- 세포라에서 로드 출시 호조, ELF 주식 목표가 상승
- Rhode launch off to strong start in Sephora, ELF stock PT boosted
- 엘프 뷰티(ELF), 52주 신고가 $147.50 기록
- Elf Beauty stock hits 52-week high at $147.50
- e.l.f. Beauty: Tariffs Tackled, Revenue Acceleration Ahead (ELF)
- 엘프 뷰티 임원 Marchisotto, 23억원 상당 주식 매도
- Elf Beauty SVP Marchisotto sells $1.89 million in stock
- E.l.f. 뷰티 CCO Hartnett, 2.4억 원 상당 자사 주식 매도
- E.l.f. beauty chief commercial officer Hartnett sells $177k in stock
- E.l.f. 뷰티 SVP 밀스텐, 26억 원 상당 주식 매각
- E.l.f. beauty SVP Milsten sells $2.1m in stock
- e.l.f. Beauty (ELF) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Investors Heavily Search e.l.f. Beauty (ELF): Here is What You Need to Know
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Stock Of The Day Near Multiple Entries As Tariffs Cloud Its Turnaround
일일 변동 비율
139.50 147.45
년간 변동
49.40 150.99
- 이전 종가
- 146.66
- 시가
- 146.63
- Bid
- 139.92
- Ask
- 140.22
- 저가
- 139.50
- 고가
- 147.45
- 볼륨
- 4.025 K
- 일일 변동
- -4.60%
- 월 변동
- 16.16%
- 6개월 변동
- 117.64%
- 년간 변동율
- 27.34%
