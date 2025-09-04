通貨 / ELF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ELF: e.l.f. Beauty Inc
146.66 USD 0.67 (0.46%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELFの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり144.68の安値と149.48の高値で取引されました。
e.l.f. Beauty Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELF News
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- e.l.f. Beauty (ELF) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- NY株式：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- BofA Securities、Rhode成功を受けてe.l.f. Beautyの株価目標を160ドルに引き上げ
- BofA Securities raises e.l.f. Beauty stock price target to $160 on Rhode success
- セフォラでのRhodeブランド発売が好調、ELF株の目標価格引き上げ
- Rhode launch off to strong start in Sephora, ELF stock PT boosted
- Elf Beauty株価、52週間高値の147.50ドルに到達
- Elf Beauty stock hits 52-week high at $147.50
- e.l.f. Beauty: Tariffs Tackled, Revenue Acceleration Ahead (ELF)
- エルフ・ビューティのSVP、マルキソット氏が1.89百万ドル相当の株式を売却
- Elf Beauty SVP Marchisotto sells $1.89 million in stock
- e.l.f. ビューティーのハートネット最高商業責任者、177万ドル相当の株式を売却
- E.l.f. beauty chief commercial officer Hartnett sells $177k in stock
- e.l.f. ビューティーのSVP、ミルステン氏が2.1百万ドル相当の株式を売却
- E.l.f. beauty SVP Milsten sells $2.1m in stock
- e.l.f. Beauty (ELF) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Investors Heavily Search e.l.f. Beauty (ELF): Here is What You Need to Know
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Ulta Beauty shares fall as Gap, Old Navy look to expand into cosmetics
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- 2 Top Beauty Stocks to Watch in 2025
1日のレンジ
144.68 149.48
1年のレンジ
49.40 150.99
- 以前の終値
- 145.99
- 始値
- 148.20
- 買値
- 146.66
- 買値
- 146.96
- 安値
- 144.68
- 高値
- 149.48
- 出来高
- 4.136 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 21.76%
- 6ヶ月の変化
- 128.12%
- 1年の変化
- 33.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K