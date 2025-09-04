クォートセクション
ELF: e.l.f. Beauty Inc

146.66 USD 0.67 (0.46%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELFの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり144.68の安値と149.48の高値で取引されました。

e.l.f. Beauty Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
144.68 149.48
1年のレンジ
49.40 150.99
以前の終値
145.99
始値
148.20
買値
146.66
買値
146.96
安値
144.68
高値
149.48
出来高
4.136 K
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
21.76%
6ヶ月の変化
128.12%
1年の変化
33.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K