货币 / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
143.40 USD 1.04 (0.72%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELF汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点140.45和高点146.80进行交易。
关注e.l.f. Beauty Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
140.45 146.80
年范围
49.40 147.33
- 前一天收盘价
- 144.44
- 开盘价
- 144.94
- 卖价
- 143.40
- 买价
- 143.70
- 最低价
- 140.45
- 最高价
- 146.80
- 交易量
- 4.017 K
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- 19.05%
- 6个月变化
- 123.05%
- 年变化
- 30.51%
