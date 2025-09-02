Moedas / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
147.93 USD 1.94 (1.33%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELF para hoje mudou para 1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 147.19 e o mais alto foi 149.48.
Veja a dinâmica do par de moedas e.l.f. Beauty Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
147.19 149.48
Faixa anual
49.40 150.99
- Fechamento anterior
- 145.99
- Open
- 148.20
- Bid
- 147.93
- Ask
- 148.23
- Low
- 147.19
- High
- 149.48
- Volume
- 148
- Mudança diária
- 1.33%
- Mudança mensal
- 22.81%
- Mudança de 6 meses
- 130.10%
- Mudança anual
- 34.63%
