Dövizler / ELF
ELF: e.l.f. Beauty Inc
139.92 USD 6.74 (4.60%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELF fiyatı bugün -4.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.50 ve Yüksek fiyatı olarak 147.45 aralığında işlem gördü.
e.l.f. Beauty Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
139.50 147.45
Yıllık aralık
49.40 150.99
- Önceki kapanış
- 146.66
- Açılış
- 146.63
- Satış
- 139.92
- Alış
- 140.22
- Düşük
- 139.50
- Yüksek
- 147.45
- Hacim
- 4.025 K
- Günlük değişim
- -4.60%
- Aylık değişim
- 16.16%
- 6 aylık değişim
- 117.64%
- Yıllık değişim
- 27.34%
21 Eylül, Pazar