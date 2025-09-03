FiyatlarBölümler
ELF: e.l.f. Beauty Inc

139.92 USD 6.74 (4.60%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELF fiyatı bugün -4.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.50 ve Yüksek fiyatı olarak 147.45 aralığında işlem gördü.

e.l.f. Beauty Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
139.50 147.45
Yıllık aralık
49.40 150.99
Önceki kapanış
146.66
Açılış
146.63
Satış
139.92
Alış
140.22
Düşük
139.50
Yüksek
147.45
Hacim
4.025 K
Günlük değişim
-4.60%
Aylık değişim
16.16%
6 aylık değişim
117.64%
Yıllık değişim
27.34%
21 Eylül, Pazar