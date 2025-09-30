- Panorámica
DIG: ProShares Ultra Energy
El tipo de cambio de DIG de hoy ha cambiado un -3.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.97, mientras que el máximo ha alcanzado 36.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra Energy. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIG hoy?
ProShares Ultra Energy (DIG) se evalúa hoy en 36.07. El instrumento se negocia dentro de -3.19%; el cierre de ayer ha sido 37.26 y el volumen comercial ha alcanzado 30. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra Energy?
ProShares Ultra Energy se evalúa actualmente en 36.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.32% y USD. Monitoree los movimientos de DIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIG?
Puede comprar acciones de ProShares Ultra Energy (DIG) al precio actual de 36.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.07 o 36.37, mientras que 30 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIG?
Invertir en ProShares Ultra Energy implica tener en cuenta el rango anual 26.57 - 47.04 y el precio actual 36.07. Muchos comparan -2.67% y -14.30% antes de colocar órdenes en 36.07 o 36.37. Estudie los cambios diarios de precios de DIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra Energy?
El precio más alto de ProShares Ultra Energy (DIG) en el último año ha sido 47.04. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.57 - 47.04, una comparación con 37.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra Energy en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra Energy?
El precio más bajo de ProShares Ultra Energy (DIG) para el año ha sido 26.57. La comparación con los actuales 36.07 y 26.57 - 47.04 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIG?
En el pasado, ProShares Ultra Energy ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.26 y -4.32% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.26
- Open
- 35.97
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 35.97
- High
- 36.43
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- -3.19%
- Cambio mensual
- -2.67%
- Cambio a 6 meses
- -14.30%
- Cambio anual
- -4.32%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8