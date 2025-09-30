- Panoramica
DIG: ProShares Ultra Energy
Il tasso di cambio DIG ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.87 e ad un massimo di 38.09.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra Energy. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIG oggi?
Oggi le azioni ProShares Ultra Energy sono prezzate a 37.26. Viene scambiato all'interno di -3.57%, la chiusura di ieri è stata 38.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 64. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Ultra Energy pagano dividendi?
ProShares Ultra Energy è attualmente valutato a 37.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIG.
Come acquistare azioni DIG?
Puoi acquistare azioni ProShares Ultra Energy al prezzo attuale di 37.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.26 o 37.56, mentre 64 e -2.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIG?
Investire in ProShares Ultra Energy implica considerare l'intervallo annuale 26.57 - 47.04 e il prezzo attuale 37.26. Molti confrontano 0.54% e -11.48% prima di effettuare ordini su 37.26 o 37.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra Energy?
Il prezzo massimo di ProShares Ultra Energy nell'ultimo anno è stato 47.04. All'interno di 26.57 - 47.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra Energy utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra Energy?
Il prezzo più basso di ProShares Ultra Energy (DIG) nel corso dell'anno è stato 26.57. Confrontandolo con gli attuali 37.26 e 26.57 - 47.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIG?
ProShares Ultra Energy ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.64 e -1.17%.
- Chiusura Precedente
- 38.64
- Apertura
- 38.09
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Minimo
- 36.87
- Massimo
- 38.09
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -3.57%
- Variazione Mensile
- 0.54%
- Variazione Semestrale
- -11.48%
- Variazione Annuale
- -1.17%
