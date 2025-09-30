DIG: ProShares Ultra Energy
今日DIG汇率已更改-3.19%。当日，交易品种以低点35.97和高点36.43进行交易。
关注ProShares Ultra Energy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DIG股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Energy股票今天的定价为36.07。它在-3.19%范围内交易，昨天的收盘价为37.26，交易量达到30。DIG的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Energy股票是否支付股息？
ProShares Ultra Energy目前的价值为36.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.32%和USD。实时查看图表以跟踪DIG走势。
如何购买DIG股票？
您可以以36.07的当前价格购买ProShares Ultra Energy股票。订单通常设置在36.07或36.37附近，而30和0.28%显示市场活动。立即关注DIG的实时图表更新。
如何投资DIG股票？
投资ProShares Ultra Energy需要考虑年度范围26.57 - 47.04和当前价格36.07。许多人在以36.07或36.37下订单之前，会比较-2.67%和。实时查看DIG价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Energy股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Energy的最高价格是47.04。在26.57 - 47.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Energy的绩效。
ProShares Ultra Energy股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Energy（DIG）的最低价格为26.57。将其与当前的36.07和26.57 - 47.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIG股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Energy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.26和-4.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.26
- 开盘价
- 35.97
- 卖价
- 36.07
- 买价
- 36.37
- 最低价
- 35.97
- 最高价
- 36.43
- 交易量
- 30
- 日变化
- -3.19%
- 月变化
- -2.67%
- 6个月变化
- -14.30%
- 年变化
- -4.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8