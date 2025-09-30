报价部分
货币 / DIG
回到股票

DIG: ProShares Ultra Energy

36.07 USD 1.19 (3.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIG汇率已更改-3.19%。当日，交易品种以低点35.97和高点36.43进行交易。

关注ProShares Ultra Energy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DIG股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Energy股票今天的定价为36.07。它在-3.19%范围内交易，昨天的收盘价为37.26，交易量达到30。DIG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Energy股票是否支付股息？

ProShares Ultra Energy目前的价值为36.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.32%和USD。实时查看图表以跟踪DIG走势。

如何购买DIG股票？

您可以以36.07的当前价格购买ProShares Ultra Energy股票。订单通常设置在36.07或36.37附近，而30和0.28%显示市场活动。立即关注DIG的实时图表更新。

如何投资DIG股票？

投资ProShares Ultra Energy需要考虑年度范围26.57 - 47.04和当前价格36.07。许多人在以36.07或36.37下订单之前，会比较-2.67%和。实时查看DIG价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Energy股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Energy的最高价格是47.04。在26.57 - 47.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Energy的绩效。

ProShares Ultra Energy股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Energy（DIG）的最低价格为26.57。将其与当前的36.07和26.57 - 47.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIG股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Energy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.26和-4.32%中可见。

日范围
35.97 36.43
年范围
26.57 47.04
前一天收盘价
37.26
开盘价
35.97
卖价
36.07
买价
36.37
最低价
35.97
最高价
36.43
交易量
30
日变化
-3.19%
月变化
-2.67%
6个月变化
-14.30%
年变化
-4.32%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8