DIG: ProShares Ultra Energy
Der Wechselkurs von DIG hat sich für heute um -2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.92 bis zu einem Hoch von 36.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Energy-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIG heute?
Die Aktie von ProShares Ultra Energy (DIG) notiert heute bei 36.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.26 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von DIG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIG Dividenden?
ProShares Ultra Energy wird derzeit mit 36.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIG zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIG-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra Energy (DIG) zum aktuellen Kurs von 36.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.31 oder 36.61 platziert, während 64 und -0.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIG-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra Energy müssen die jährliche Spanne 26.57 - 47.04 und der aktuelle Kurs 36.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.02% und -13.73%, bevor sie Orders zu 36.31 oder 36.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Energy?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra Energy (DIG) im vergangenen Jahr lag bei 47.04. Innerhalb von 26.57 - 47.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra Energy mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Energy?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra Energy (DIG) im Laufe des Jahres betrug 26.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.31 und der Spanne 26.57 - 47.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIG statt?
ProShares Ultra Energy hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.26 und -3.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.26
- Eröffnung
- 36.53
- Bid
- 36.31
- Ask
- 36.61
- Tief
- 35.92
- Hoch
- 36.64
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -2.55%
- Monatsänderung
- -2.02%
- 6-Monatsänderung
- -13.73%
- Jahresänderung
- -3.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8