DIG: ProShares Ultra Energy
Le taux de change de DIG a changé de -3.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.87 et à un maximum de 38.09.
Suivez la dynamique ProShares Ultra Energy. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIG aujourd'hui ?
L'action ProShares Ultra Energy est cotée à 37.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.57%, a clôturé hier à 38.64 et son volume d'échange a atteint 64. Le graphique en temps réel du cours de DIG présente ces mises à jour.
L'action ProShares Ultra Energy verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Ultra Energy est actuellement valorisé à 37.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIG.
Comment acheter des actions DIG ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra Energy au cours actuel de 37.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.26 ou de 37.56, le 64 et le -2.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIG ?
Investir dans ProShares Ultra Energy implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.57 - 47.04 et le prix actuel 37.26. Beaucoup comparent 0.54% et -11.48% avant de passer des ordres à 37.26 ou 37.56. Consultez le graphique du cours de DIG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra Energy ?
Le cours le plus élevé de ProShares Ultra Energy l'année dernière était 47.04. Au cours de 26.57 - 47.04, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra Energy sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra Energy ?
Le cours le plus bas de ProShares Ultra Energy (DIG) sur l'année a été 26.57. Sa comparaison avec 37.26 et 26.57 - 47.04 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIG a-t-elle été divisée ?
ProShares Ultra Energy a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.64 et -1.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.64
- Ouverture
- 38.09
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Plus Bas
- 36.87
- Plus Haut
- 38.09
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- -3.57%
- Changement Mensuel
- 0.54%
- Changement à 6 Mois
- -11.48%
- Changement Annuel
- -1.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8