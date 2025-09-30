クォートセクション
通貨 / DIG
DIG: ProShares Ultra Energy

36.07 USD 1.19 (3.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIGの今日の為替レートは、-3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり35.97の安値と36.43の高値で取引されました。

ProShares Ultra Energyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIG株の現在の価格は？

ProShares Ultra Energyの株価は本日36.07です。-3.19%内で取引され、前日の終値は37.26、取引量は30に達しました。DIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra Energyの株は配当を出しますか？

ProShares Ultra Energyの現在の価格は36.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.32%やUSDにも注目します。DIGの動きはライブチャートで確認できます。

DIG株を買う方法は？

ProShares Ultra Energyの株は現在36.07で購入可能です。注文は通常36.07または36.37付近で行われ、30や0.28%が市場の動きを示します。DIGの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIG株に投資する方法は？

ProShares Ultra Energyへの投資では、年間の値幅26.57 - 47.04と現在の36.07を考慮します。注文は多くの場合36.07や36.37で行われる前に、-2.67%や-14.30%と比較されます。DIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Energyの株の最高値は？

ProShares Ultra Energyの過去1年の最高値は47.04でした。26.57 - 47.04内で株価は大きく変動し、37.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Energyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Energyの株の最低値は？

ProShares Ultra Energy(DIG)の年間最安値は26.57でした。現在の36.07や26.57 - 47.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIGの動きはライブチャートで確認できます。

DIGの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra Energyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.26、-4.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.97 36.43
1年のレンジ
26.57 47.04
以前の終値
37.26
始値
35.97
買値
36.07
買値
36.37
安値
35.97
高値
36.43
出来高
30
1日の変化
-3.19%
1ヶ月の変化
-2.67%
6ヶ月の変化
-14.30%
1年の変化
-4.32%
