- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DIG: ProShares Ultra Energy
DIGの今日の為替レートは、-3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり35.97の安値と36.43の高値で取引されました。
ProShares Ultra Energyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DIG株の現在の価格は？
ProShares Ultra Energyの株価は本日36.07です。-3.19%内で取引され、前日の終値は37.26、取引量は30に達しました。DIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Ultra Energyの株は配当を出しますか？
ProShares Ultra Energyの現在の価格は36.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.32%やUSDにも注目します。DIGの動きはライブチャートで確認できます。
DIG株を買う方法は？
ProShares Ultra Energyの株は現在36.07で購入可能です。注文は通常36.07または36.37付近で行われ、30や0.28%が市場の動きを示します。DIGの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIG株に投資する方法は？
ProShares Ultra Energyへの投資では、年間の値幅26.57 - 47.04と現在の36.07を考慮します。注文は多くの場合36.07や36.37で行われる前に、-2.67%や-14.30%と比較されます。DIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Energyの株の最高値は？
ProShares Ultra Energyの過去1年の最高値は47.04でした。26.57 - 47.04内で株価は大きく変動し、37.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Energyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Energyの株の最低値は？
ProShares Ultra Energy(DIG)の年間最安値は26.57でした。現在の36.07や26.57 - 47.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIGの動きはライブチャートで確認できます。
DIGの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Ultra Energyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.26、-4.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.26
- 始値
- 35.97
- 買値
- 36.07
- 買値
- 36.37
- 安値
- 35.97
- 高値
- 36.43
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- -3.19%
- 1ヶ月の変化
- -2.67%
- 6ヶ月の変化
- -14.30%
- 1年の変化
- -4.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8