КотировкиРазделы
Валюты / DIG
Назад в Рынок акций США

DIG: ProShares Ultra Energy

37.26 USD 1.38 (3.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIG за сегодня изменился на -3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.87, а максимальная — 38.09.

Следите за динамикой ProShares Ultra Energy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIG сегодня?

ProShares Ultra Energy (DIG) сегодня оценивается на уровне 37.26. Инструмент торгуется в пределах -3.57%, вчерашнее закрытие составило 38.64, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Energy?

ProShares Ultra Energy в настоящее время оценивается в 37.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.17% и USD. Отслеживайте движения DIG на графике в реальном времени.

Как купить акции DIG?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Energy (DIG) по текущей цене 37.26. Ордера обычно размещаются около 37.26 или 37.56, тогда как 64 и -2.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIG?

Инвестирование в ProShares Ultra Energy предполагает учет годового диапазона 26.57 - 47.04 и текущей цены 37.26. Многие сравнивают 0.54% и -11.48% перед размещением ордеров на 37.26 или 37.56. Изучайте ежедневные изменения цены DIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Energy?

Самая высокая цена ProShares Ultra Energy (DIG) за последний год составила 47.04. Акции заметно колебались в пределах 26.57 - 47.04, сравнение с 38.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Energy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Energy?

Самая низкая цена ProShares Ultra Energy (DIG) за год составила 26.57. Сравнение с текущими 37.26 и 26.57 - 47.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIG?

В прошлом ProShares Ultra Energy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.64 и -1.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.87 38.09
Годовой диапазон
26.57 47.04
Предыдущее закрытие
38.64
Open
38.09
Bid
37.26
Ask
37.56
Low
36.87
High
38.09
Объем
64
Дневное изменение
-3.57%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
-11.48%
Годовое изменение
-1.17%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8