DIG: ProShares Ultra Energy
Курс DIG за сегодня изменился на -3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.87, а максимальная — 38.09.
Следите за динамикой ProShares Ultra Energy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIG сегодня?
ProShares Ultra Energy (DIG) сегодня оценивается на уровне 37.26. Инструмент торгуется в пределах -3.57%, вчерашнее закрытие составило 38.64, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Energy?
ProShares Ultra Energy в настоящее время оценивается в 37.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.17% и USD. Отслеживайте движения DIG на графике в реальном времени.
Как купить акции DIG?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Energy (DIG) по текущей цене 37.26. Ордера обычно размещаются около 37.26 или 37.56, тогда как 64 и -2.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIG?
Инвестирование в ProShares Ultra Energy предполагает учет годового диапазона 26.57 - 47.04 и текущей цены 37.26. Многие сравнивают 0.54% и -11.48% перед размещением ордеров на 37.26 или 37.56. Изучайте ежедневные изменения цены DIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Energy?
Самая высокая цена ProShares Ultra Energy (DIG) за последний год составила 47.04. Акции заметно колебались в пределах 26.57 - 47.04, сравнение с 38.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Energy на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Energy?
Самая низкая цена ProShares Ultra Energy (DIG) за год составила 26.57. Сравнение с текущими 37.26 и 26.57 - 47.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIG?
В прошлом ProShares Ultra Energy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.64 и -1.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.64
- Open
- 38.09
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Low
- 36.87
- High
- 38.09
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -3.57%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -11.48%
- Годовое изменение
- -1.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8