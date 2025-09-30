- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DIG: ProShares Ultra Energy
A taxa do DIG para hoje mudou para -3.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.97 e o mais alto foi 36.43.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra Energy. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIG hoje?
Hoje ProShares Ultra Energy (DIG) está avaliado em 36.07. O instrumento é negociado dentro de -3.19%, o fechamento de ontem foi 37.26, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIG em tempo real.
As ações de ProShares Ultra Energy pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra Energy está avaliado em 36.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.32% e USD. Monitore os movimentos de DIG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIG?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra Energy (DIG) pelo preço atual 36.07. Ordens geralmente são executadas perto de 36.07 ou 36.37, enquanto 30 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIG?
Investir em ProShares Ultra Energy envolve considerar a faixa anual 26.57 - 47.04 e o preço atual 36.07. Muitos comparam -2.67% e -14.30% antes de enviar ordens em 36.07 ou 36.37. Estude as mudanças diárias de preço de DIG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra Energy?
O maior preço de ProShares Ultra Energy (DIG) no último ano foi 47.04. As ações oscilaram bastante dentro de 26.57 - 47.04, e a comparação com 37.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra Energy no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra Energy?
O menor preço de ProShares Ultra Energy (DIG) no ano foi 26.57. A comparação com o preço atual 36.07 e 26.57 - 47.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIG?
No passado ProShares Ultra Energy passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.26 e -4.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.26
- Open
- 35.97
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 35.97
- High
- 36.43
- Volume
- 30
- Mudança diária
- -3.19%
- Mudança mensal
- -2.67%
- Mudança de 6 meses
- -14.30%
- Mudança anual
- -4.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8