DELL: Dell Technologies Inc Class C
130.34 USD 2.67 (2.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DELL de hoy ha cambiado un 2.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 128.01, mientras que el máximo ha alcanzado 133.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dell Technologies Inc Class C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
128.01 133.00
Rango anual
66.24 147.66
- Cierres anteriores
- 127.67
- Open
- 128.10
- Bid
- 130.34
- Ask
- 130.64
- Low
- 128.01
- High
- 133.00
- Volumen
- 16.617 K
- Cambio diario
- 2.09%
- Cambio mensual
- 9.43%
- Cambio a 6 meses
- 42.79%
- Cambio anual
- 11.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B