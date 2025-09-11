CotizacionesSecciones
Divisas / DELL
Volver a Acciones

DELL: Dell Technologies Inc Class C

130.34 USD 2.67 (2.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DELL de hoy ha cambiado un 2.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 128.01, mientras que el máximo ha alcanzado 133.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dell Technologies Inc Class C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DELL News

Rango diario
128.01 133.00
Rango anual
66.24 147.66
Cierres anteriores
127.67
Open
128.10
Bid
130.34
Ask
130.64
Low
128.01
High
133.00
Volumen
16.617 K
Cambio diario
2.09%
Cambio mensual
9.43%
Cambio a 6 meses
42.79%
Cambio anual
11.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B