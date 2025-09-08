Валюты / DELL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DELL: Dell Technologies Inc Class C
127.67 USD 0.92 (0.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DELL за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.92, а максимальная — 128.68.
Следите за динамикой Dell Technologies Inc Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DELL
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- Bernstein SocGen начинает покрытие акций Dell с рейтингом "Выше рынка" из-за потенциала ИИ
- Bernstein SocGen initiates Dell stock with Outperform rating on AI potential
- TSS, Inc.: Valuation Is Low, But Concentration Risk Is Significant (NASDAQ:TSSI)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
- Here is What to Know Beyond Why Dell Technologies Inc. (DELL) is a Trending Stock
- DELL vs. APLD: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Google- and Dell-Backed SingleStore Nears Sale to Vector Capital
- Tariff-driven PC pull-ins pose risk to HP Inc’s 2026 outlook
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- Dell Shares Fall On Surprise CFO Departure: What Investors Need To Know - Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Dell shares slip premarket after surprise resignation of CFO Yvonne McGill
- NetApp Stock Rides Rising AI Tide; Shares Popped 70% In The Last 5 Months
- Is Dell Technologies (DELL) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Dell Technologies объявляет о смене финансового директора и временном назначении
Дневной диапазон
125.92 128.68
Годовой диапазон
66.24 147.66
- Предыдущее закрытие
- 126.75
- Open
- 127.62
- Bid
- 127.67
- Ask
- 127.97
- Low
- 125.92
- High
- 128.68
- Объем
- 7.290 K
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- 39.87%
- Годовое изменение
- 8.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.