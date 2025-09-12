CotationsSections
Devises / DELL
DELL: Dell Technologies Inc Class C

131.94 USD 0.16 (0.12%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DELL a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.94 et à un maximum de 133.96.

Suivez la dynamique Dell Technologies Inc Class C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
131.94 133.96
Range Annuel
66.24 147.66
Clôture Précédente
132.10
Ouverture
132.78
Bid
131.94
Ask
132.24
Plus Bas
131.94
Plus Haut
133.96
Volume
11.140 K
Changement quotidien
-0.12%
Changement Mensuel
10.77%
Changement à 6 Mois
44.54%
Changement Annuel
12.39%
20 septembre, samedi