DELL: Dell Technologies Inc Class C
131.94 USD 0.16 (0.12%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DELL a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.94 et à un maximum de 133.96.
Suivez la dynamique Dell Technologies Inc Class C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
131.94 133.96
Range Annuel
66.24 147.66
- Clôture Précédente
- 132.10
- Ouverture
- 132.78
- Bid
- 131.94
- Ask
- 132.24
- Plus Bas
- 131.94
- Plus Haut
- 133.96
- Volume
- 11.140 K
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 10.77%
- Changement à 6 Mois
- 44.54%
- Changement Annuel
- 12.39%
