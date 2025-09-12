통화 / DELL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DELL: Dell Technologies Inc Class C
131.94 USD 0.16 (0.12%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DELL 환율이 오늘 -0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 131.94이고 고가는 133.96이었습니다.
Dell Technologies Inc Class C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DELL News
- OpenAI, 백업 서버에 1,000억 달러 지출 계획 중이라고 The Information 보도
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- 3 Reasons to Buy Dell Stock Like There's No Tomorrow
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Anterix, CMO/CFO 신규 임명...광대역 혁신 추진
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- 델 테크놀로지스: Silver Lake, 998억 원 규모 주식 매각
- Dell Technologies: Silver Lake Partners IV sells $76.2 million in stock
- 델 테크놀로지: 실버레이크, C주식 7620만 달러 매각
- Dell Technologies: Silver Lake Partners sell $76.2m in Class C stock
- IT 하드웨어, 인텔리전스 혁명 주도 전망: 번스타인
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- IT 하드웨어, 번스타인에 따르면 ’인텔리전스 혁명’ 시대 진입
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- 델, AI 잠재력에 힘입어 Bernstein SocGen, ’시장수익률 상회’ 등급으로 시작
- Bernstein SocGen initiates Dell stock with Outperform rating on AI potential
- TSS, Inc.: Valuation Is Low, But Concentration Risk Is Significant (NASDAQ:TSSI)
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
일일 변동 비율
131.94 133.96
년간 변동
66.24 147.66
- 이전 종가
- 132.10
- 시가
- 132.78
- Bid
- 131.94
- Ask
- 132.24
- 저가
- 131.94
- 고가
- 133.96
- 볼륨
- 11.141 K
- 일일 변동
- -0.12%
- 월 변동
- 10.77%
- 6개월 변동
- 44.54%
- 년간 변동율
- 12.39%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K