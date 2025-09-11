Währungen / DELL
DELL: Dell Technologies Inc Class C
132.10 USD 1.76 (1.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DELL hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.46 bis zu einem Hoch von 133.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dell Technologies Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DELL News
- 3 Reasons to Buy Dell Stock Like There's No Tomorrow
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Anterix beruft neue Marketing- und Finanzchefin zur Stärkung des Breitbandgeschäfts
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Dell Technologies: Silver Lake verkauft Aktien im Wert von 76,2 Millionen US-Dollar
- Dell Technologies: Silver Lake Partners IV sells $76.2 million in stock
- Dell Technologies: Silver Lake verkauft Aktien im Wert von 76,2 Mio. $
- Dell Technologies: Silver Lake Partners sell $76.2m in Class C stock
- Bernstein: Diese IT-Hardware-Aktien führen die ’Intelligence Revolution’ an
- Top IT Hardware Stocks Poised to Lead the Intelligence Revolution: Bernstein
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- IT hardware enters the ‘Intelligence Revolution,’ Bernstein says
- KI-Potenzial: Bernstein SocGen stuft Dell-Aktie mit "Outperform" ein
- Bernstein SocGen initiates Dell stock with Outperform rating on AI potential
- TSS, Inc.: Valuation Is Low, But Concentration Risk Is Significant (NASDAQ:TSSI)
- ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Apple mit ’Outperform’ - Ziel 290 Dollar
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- DELL Gains Traction in AI PC Market: Can It Drive CSG Revenue?
- Here is What to Know Beyond Why Dell Technologies Inc. (DELL) is a Trending Stock
- DELL vs. APLD: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy Now?
Tagesspanne
131.46 133.64
Jahresspanne
66.24 147.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 130.34
- Eröffnung
- 131.96
- Bid
- 132.10
- Ask
- 132.40
- Tief
- 131.46
- Hoch
- 133.64
- Volumen
- 10.342 K
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- 10.91%
- 6-Monatsänderung
- 44.72%
- Jahresänderung
- 12.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K