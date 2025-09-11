KurseKategorien
Währungen / DELL
Zurück zum Aktien

DELL: Dell Technologies Inc Class C

132.10 USD 1.76 (1.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DELL hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.46 bis zu einem Hoch von 133.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dell Technologies Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DELL News

Tagesspanne
131.46 133.64
Jahresspanne
66.24 147.66
Vorheriger Schlusskurs
130.34
Eröffnung
131.96
Bid
132.10
Ask
132.40
Tief
131.46
Hoch
133.64
Volumen
10.342 K
Tagesänderung
1.35%
Monatsänderung
10.91%
6-Monatsänderung
44.72%
Jahresänderung
12.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K