FiyatlarBölümler
Dövizler / DELL
Geri dön - Hisse senetleri

DELL: Dell Technologies Inc Class C

131.94 USD 0.16 (0.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DELL fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 131.94 ve Yüksek fiyatı olarak 133.96 aralığında işlem gördü.

Dell Technologies Inc Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DELL haberleri

Günlük aralık
131.94 133.96
Yıllık aralık
66.24 147.66
Önceki kapanış
132.10
Açılış
132.78
Satış
131.94
Alış
132.24
Düşük
131.94
Yüksek
133.96
Hacim
11.140 K
Günlük değişim
-0.12%
Aylık değişim
10.77%
6 aylık değişim
44.54%
Yıllık değişim
12.39%
21 Eylül, Pazar