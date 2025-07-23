Divisas / CWT
CWT: California Water Service Group
45.24 USD 0.22 (0.49%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CWT de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.08, mientras que el máximo ha alcanzado 46.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas California Water Service Group. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CWT News
Rango diario
45.08 46.01
Rango anual
41.64 54.75
- Cierres anteriores
- 45.02
- Open
- 45.21
- Bid
- 45.24
- Ask
- 45.54
- Low
- 45.08
- High
- 46.01
- Volumen
- 335
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- -2.75%
- Cambio a 6 meses
- -6.20%
- Cambio anual
- -16.22%
