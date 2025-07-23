通貨 / CWT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CWT: California Water Service Group
45.62 USD 0.38 (0.84%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CWTの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり44.88の安値と45.69の高値で取引されました。
California Water Service Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWT News
- American States Water Benefits From Military Contracts & Investments
- CWT vs. AWK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Zacks Industry Outlook Highlights California Water Service, The York Water and Global Water Resources
- California Water Service (CWT): Turning The Tide On A Deeply Mispriced Defensive Staple
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Water Supply Industry
- California Water Service: Solid Yield, Decent Growth Potential (NYSE:CWT)
- Best Dividend Kings: August 2025
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- California Water Service Group (CWT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- California Water Service earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- California Water Service Q2 2025 slides: EPS rises slightly amid strategic expansion
- California Water Service Group (CWT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- California Water Service Group (CWT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Cal Water signs 20-year solar power purchase agreement
- Can California Water Service Group (CWT) Keep the Earnings Surprise Streak Alive?
1日のレンジ
44.88 45.69
1年のレンジ
41.64 54.75
- 以前の終値
- 45.24
- 始値
- 45.10
- 買値
- 45.62
- 買値
- 45.92
- 安値
- 44.88
- 高値
- 45.69
- 出来高
- 603
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- -1.93%
- 6ヶ月の変化
- -5.41%
- 1年の変化
- -15.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K