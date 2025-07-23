クォートセクション
通貨 / CWT
株に戻る

CWT: California Water Service Group

45.62 USD 0.38 (0.84%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWTの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり44.88の安値と45.69の高値で取引されました。

California Water Service Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWT News

1日のレンジ
44.88 45.69
1年のレンジ
41.64 54.75
以前の終値
45.24
始値
45.10
買値
45.62
買値
45.92
安値
44.88
高値
45.69
出来高
603
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
-1.93%
6ヶ月の変化
-5.41%
1年の変化
-15.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K