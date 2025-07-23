货币 / CWT
CWT: California Water Service Group
45.36 USD 0.34 (0.76%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CWT汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点45.18和高点45.54进行交易。
关注California Water Service Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
45.18 45.54
年范围
41.64 54.75
- 前一天收盘价
- 45.02
- 开盘价
- 45.21
- 卖价
- 45.36
- 买价
- 45.66
- 最低价
- 45.18
- 最高价
- 45.54
- 交易量
- 139
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- -2.49%
- 6个月变化
- -5.95%
- 年变化
- -16.00%
