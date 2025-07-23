통화 / CWT
CWT: California Water Service Group
45.42 USD 0.20 (0.44%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CWT 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.29이고 고가는 45.89이었습니다.
California Water Service Group 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CWT News
일일 변동 비율
45.29 45.89
년간 변동
41.64 54.75
- 이전 종가
- 45.62
- 시가
- 45.87
- Bid
- 45.42
- Ask
- 45.72
- 저가
- 45.29
- 고가
- 45.89
- 볼륨
- 499
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- -2.36%
- 6개월 변동
- -5.83%
- 년간 변동율
- -15.89%
