Dövizler / CWT
CWT: California Water Service Group
45.42 USD 0.20 (0.44%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWT fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.29 ve Yüksek fiyatı olarak 45.89 aralığında işlem gördü.
California Water Service Group hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CWT haberleri
Günlük aralık
45.29 45.89
Yıllık aralık
41.64 54.75
21 Eylül, Pazar