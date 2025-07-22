Валюты / CWT
CWT: California Water Service Group
45.02 USD 0.21 (0.46%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWT за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.93, а максимальная — 45.48.
Следите за динамикой California Water Service Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.93 45.48
Годовой диапазон
41.64 54.75
- Предыдущее закрытие
- 45.23
- Open
- 45.18
- Bid
- 45.02
- Ask
- 45.32
- Low
- 44.93
- High
- 45.48
- Объем
- 404
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -3.22%
- 6-месячное изменение
- -6.66%
- Годовое изменение
- -16.63%
