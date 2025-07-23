KurseKategorien
CWT: California Water Service Group

45.62 USD 0.38 (0.84%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CWT hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.88 bis zu einem Hoch von 45.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die California Water Service Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.88 45.69
Jahresspanne
41.64 54.75
Vorheriger Schlusskurs
45.24
Eröffnung
45.10
Bid
45.62
Ask
45.92
Tief
44.88
Hoch
45.69
Volumen
603
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
-1.93%
6-Monatsänderung
-5.41%
Jahresänderung
-15.52%
