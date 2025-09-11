CotizacionesSecciones
CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc

67.72 USD 0.79 (1.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CSCO de hoy ha cambiado un 1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.39, mientras que el máximo ha alcanzado 67.88.

CSCO News

Rango diario
66.39 67.88
Rango anual
52.11 72.03
Cierres anteriores
66.93
Open
67.02
Bid
67.72
Ask
68.02
Low
66.39
High
67.88
Volumen
37.117 K
Cambio diario
1.18%
Cambio mensual
-0.57%
Cambio a 6 meses
10.33%
Cambio anual
27.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B