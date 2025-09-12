Valute / CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc
67.46 USD 0.75 (1.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSCO ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.30 e ad un massimo di 67.82.
Segui le dinamiche di Cisco Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CSCO News
Intervallo Giornaliero
67.30 67.82
Intervallo Annuale
52.11 72.03
- Chiusura Precedente
- 68.21
- Apertura
- 67.82
- Bid
- 67.46
- Ask
- 67.76
- Minimo
- 67.30
- Massimo
- 67.82
- Volume
- 13.909 K
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- -0.95%
- Variazione Semestrale
- 9.91%
- Variazione Annuale
- 27.02%