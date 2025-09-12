QuotazioniSezioni
Valute / CSCO
Tornare a Azioni

CSCO: Cisco Systems Inc

67.46 USD 0.75 (1.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSCO ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.30 e ad un massimo di 67.82.

Segui le dinamiche di Cisco Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSCO News

Intervallo Giornaliero
67.30 67.82
Intervallo Annuale
52.11 72.03
Chiusura Precedente
68.21
Apertura
67.82
Bid
67.46
Ask
67.76
Minimo
67.30
Massimo
67.82
Volume
13.909 K
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
-0.95%
Variazione Semestrale
9.91%
Variazione Annuale
27.02%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev