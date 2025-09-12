Währungen / CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc
68.68 USD 0.96 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSCO hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.48 bis zu einem Hoch von 68.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cisco Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.48 68.76
Jahresspanne
52.11 72.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.72
- Eröffnung
- 67.88
- Bid
- 68.68
- Ask
- 68.98
- Tief
- 67.48
- Hoch
- 68.76
- Volumen
- 35.238 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- 11.89%
- Jahresänderung
- 29.32%
