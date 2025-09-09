Валюты / CSCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CSCO: Cisco Systems Inc
66.93 USD 0.09 (0.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSCO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.55, а максимальная — 67.38.
Следите за динамикой Cisco Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CSCO
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- Целевая цена акций Arista Networks повышена до $160 с $155 в Needham
- Arista Networks stock price target raised to $160 from $155 at Needham
- Cisco Taps Ryan Reynolds For Keynote At AI-Powered WebexOne Conference - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Cisco (CSCO) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cisco Systems, Inc. (CSCO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,36%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- Ascend Communications: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Is Cisco Stock's 4.42X PS Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- What Is Going On With Cisco Stock On Tuesday? - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Broadcom Rises 13% Post Q3 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cisco enhances Splunk Observability with agentic AI capabilities
Дневной диапазон
66.55 67.38
Годовой диапазон
52.11 72.03
- Предыдущее закрытие
- 67.02
- Open
- 67.00
- Bid
- 66.93
- Ask
- 67.23
- Low
- 66.55
- High
- 67.38
- Объем
- 27.255 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.73%
- 6-месячное изменение
- 9.04%
- Годовое изменение
- 26.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.