통화 / CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc
68.21 USD 0.47 (0.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSCO 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.18이고 고가는 68.92이었습니다.
Cisco Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
67.18 68.92
년간 변동
52.11 72.03
- 이전 종가
- 68.68
- 시가
- 68.90
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- 저가
- 67.18
- 고가
- 68.92
- 볼륨
- 42.202 K
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 0.15%
- 6개월 변동
- 11.13%
- 년간 변동율
- 28.43%
