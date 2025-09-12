CotationsSections
Devises / CSCO
Retour à Actions

CSCO: Cisco Systems Inc

68.21 USD 0.47 (0.68%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSCO a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.18 et à un maximum de 68.92.

Suivez la dynamique Cisco Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSCO Nouvelles

Range quotidien
67.18 68.92
Range Annuel
52.11 72.03
Clôture Précédente
68.68
Ouverture
68.90
Bid
68.21
Ask
68.51
Plus Bas
67.18
Plus Haut
68.92
Volume
42.200 K
Changement quotidien
-0.68%
Changement Mensuel
0.15%
Changement à 6 Mois
11.13%
Changement Annuel
28.43%
20 septembre, samedi