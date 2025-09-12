Devises / CSCO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CSCO: Cisco Systems Inc
68.21 USD 0.47 (0.68%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSCO a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.18 et à un maximum de 68.92.
Suivez la dynamique Cisco Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSCO Nouvelles
- Cisco Stock: Has The Potential For A Breakout After Consolidating Over The Summer (CSCO)
- Nvidia Stock (NVDA) in Focus: Bets $900 Million on Enfabrica Talent and AI Tech License - TipRanks.com
- Cisco Systems (CSCO) Laps the Stock Market: Here's Why
- L’ancien directeur technique d’Intel Greg Lavender rejoint le conseil d’administration de Nutanix
- Should Investors Buy the ZOOM Stock at a Discounted P/E of 14.8X?
- OKTA vs. Cisco Systems: Which Cybersecurity Stock Has an Edge?
- L’action Fabrinet atteint un niveau historique de 380,26 USD
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- Cisco: A Potential AI Inference Beneficiary (Upgrade) (NASDAQ:CSCO)
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- DELL's ISG Growth Accelerates: Is AI Infrastructure the Catalyst?
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- Objectif de prix d’Arista Networks relevé à 160$ contre 155$ par Needham
- Arista Networks stock price target raised to $160 from $155 at Needham
- Cisco Taps Ryan Reynolds For Keynote At AI-Powered WebexOne Conference - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How Musk’s Optimus Could Create a New Investing Boom
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Cisco (CSCO) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Range quotidien
67.18 68.92
Range Annuel
52.11 72.03
- Clôture Précédente
- 68.68
- Ouverture
- 68.90
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Plus Bas
- 67.18
- Plus Haut
- 68.92
- Volume
- 42.200 K
- Changement quotidien
- -0.68%
- Changement Mensuel
- 0.15%
- Changement à 6 Mois
- 11.13%
- Changement Annuel
- 28.43%
20 septembre, samedi