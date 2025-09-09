货币 / CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc
66.93 USD 0.09 (0.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CSCO汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点66.55和高点67.38进行交易。
关注Cisco Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
66.55 67.38
年范围
52.11 72.03
- 前一天收盘价
- 67.02
- 开盘价
- 67.00
- 卖价
- 66.93
- 买价
- 67.23
- 最低价
- 66.55
- 最高价
- 67.38
- 交易量
- 27.255 K
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -1.73%
- 6个月变化
- 9.04%
- 年变化
- 26.02%
