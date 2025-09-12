FiyatlarBölümler
CSCO: Cisco Systems Inc

68.21 USD 0.47 (0.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSCO fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.18 ve Yüksek fiyatı olarak 68.92 aralığında işlem gördü.

Cisco Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
67.18 68.92
Yıllık aralık
52.11 72.03
Önceki kapanış
68.68
Açılış
68.90
Satış
68.21
Alış
68.51
Düşük
67.18
Yüksek
68.92
Hacim
42.200 K
Günlük değişim
-0.68%
Aylık değişim
0.15%
6 aylık değişim
11.13%
Yıllık değişim
28.43%
