Moedas / CSCO
CSCO: Cisco Systems Inc
67.72 USD 0.79 (1.18%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSCO para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.39 e o mais alto foi 67.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Cisco Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
66.39 67.88
Faixa anual
52.11 72.03
- Fechamento anterior
- 66.93
- Open
- 67.02
- Bid
- 67.72
- Ask
- 68.02
- Low
- 66.39
- High
- 67.88
- Volume
- 37.117 K
- Mudança diária
- 1.18%
- Mudança mensal
- -0.57%
- Mudança de 6 meses
- 10.33%
- Mudança anual
- 27.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh