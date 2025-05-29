Divisas / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
21.85 USD 0.52 (2.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNTA de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.00, mientras que el máximo ha alcanzado 22.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CNTA News
- Consejero general de Centessa Pharma vende acciones por 131.000 dólares
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Directora de tecnología de Centessa Pharma vende acciones por 1 millón de dólares
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, presidente en Centessa, vende acciones por 140.000 dólares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
Rango diario
21.00 22.40
Rango anual
9.60 23.24
- Cierres anteriores
- 21.33
- Open
- 21.44
- Bid
- 21.85
- Ask
- 22.15
- Low
- 21.00
- High
- 22.40
- Volumen
- 2.812 K
- Cambio diario
- 2.44%
- Cambio mensual
- 30.14%
- Cambio a 6 meses
- 57.42%
- Cambio anual
- 35.38%
