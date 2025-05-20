Dövizler / CNTA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.79 USD 0.18 (0.78%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNTA fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.66 ve Yüksek fiyatı olarak 23.51 aralığında işlem gördü.
Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTA haberleri
- Centessa Pharmaceuticals hissesi 23,51 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 23.51 USD
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
- Piper Sandler maintains Centessa stock with $38 target
Günlük aralık
22.66 23.51
Yıllık aralık
9.60 23.51
- Önceki kapanış
- 22.97
- Açılış
- 23.04
- Satış
- 22.79
- Alış
- 23.09
- Düşük
- 22.66
- Yüksek
- 23.51
- Hacim
- 1.463 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- 35.74%
- 6 aylık değişim
- 64.19%
- Yıllık değişim
- 41.20%
21 Eylül, Pazar