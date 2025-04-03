Currencies / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
21.08 USD 0.94 (4.27%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CNTA exchange rate has changed by -4.27% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 20.94 and at a high of 22.21.
Follow Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTA News
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
- Piper Sandler maintains Centessa stock with $38 target
- Centessa Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
- Centessa Pharmaceuticals: Smooth Move To New Programs, But Questions Remain (NASDAQ:CNTA)
Daily Range
20.94 22.21
Year Range
9.60 23.24
- Previous Close
- 22.02
- Open
- 22.17
- Bid
- 21.08
- Ask
- 21.38
- Low
- 20.94
- High
- 22.21
- Volume
- 1.448 K
- Daily Change
- -4.27%
- Month Change
- 25.55%
- 6 Months Change
- 51.87%
- Year Change
- 30.61%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%